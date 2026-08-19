Williams retiene a Carlos Sainz con una renovación millonaria

Según ha confirmado 'SoyMotor', Carlos ya ha firmado su nuevo contrato con Williams y cobrará unos 30 millones de euros por temporada.

Carlos Sainz se ha convertido en uno de los pilotos mejor valorados de la parrilla de la Fórmula 1. Y el equipo Williams le ha puesto un contrato encima de la mesa a este nivel. Un contrato que le convierte en uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Según ha informado 'SoyMotor', Carlos ya ha firmado su nuevo acuerdo y el anuncio podría llegar muy pronto. Incluso en el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana.

El madrileño cobraría unos 30 millones de euros al año y seguiría vinculado a Williams con un contrato multianual. Una subida de sueldo muy importante.

Alex Albon y Carlos Sainz seguirán siendo los pilotos de Williams en los próximos tiempos.

Y el mercado empieza a llegar a su fin. Los equipos grandes tienen a sus pilotos confirmados y es en la zona media donde podría haber más movimiento. El futuro de Nico Hulkenberg en Audi está en el aire y también en Alpine tendrán que decidir si renovar a Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Fernando Alonso y Aston Martin es otro de esos culebrones que queda por decidirse. El español podría extender su contrato al menos una temporada más, aunque todo dependerá del rendimiento del motor Honda que está a punto de asomar en Zandvoort.

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