Un exjefe de la F1 tiene malas noticias para Williams: "Si Aston Martin les supera..."

Guenther Steiner, quien fuera jefe del equipo Haas, ve a James Vowles fuera de Williams muy pronto: "Habrá cambios".

Williams es noveno equipo... y podría verse superado por Aston Martin si las mejoras de Adrian Newey y del motor Honda finalmente funcionan. Por eso el exjefe de la Fórmula 1 Guenther Steiner ha pronosticado el despido de James Vowles muy pronto.

En el podcast 'The Red Flags', Steiner habla del futuro del equipo de Carlos Sainz, que todavía no ha renovado su contrato.

"Si todo continúa como hasta ahora, habrá cambios en el equipo después de cinco o seis carreras de la próxima temporada. Ha habido tiempo suficiente para leer los correos y corregir la situación. Si no lo has hecho, es hora de irse", explica el que fuera jefe de Haas.

Ve a Aston Martin más capacitado de sumar puntos que Williams: "Creo que Aston Martin tiene buenas opciones de ganar dos puntos en una carrera, dos puntos en otra... y al final alcanzar esos 1, porque no creo que Williams gane ni un punto más".

Y si eso ocurre, cree, Vowles saldrá por la puerta de atrás: "Al inicio de la temporada, en Williams prometieron: 'Volveremos, sabemos exactamente lo que hay que hacer'. ¿Y qué ha pasado al final? Lo contrario...".

"Ahora, por el contrario, están retrocediendo en lugar de avanzar", cierra un Steiner que da malas noticias al equipo en el que compite Carlos Sainz en la Fórmula 1.

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