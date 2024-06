Williams empieza a mirar hacia arriba. Tras la llegada de James Vowles procedente de Mercedes, la escudería británica ha conseguido salir de las últimas posiciones para entrar de lleno en la lucha por los puntos.

Esta gran evolución de los de Grove no ha pasado desapercibida, llamando la atención de grandes nombres dentro de la Fórmula 1. Incluso el propio Adrian Newey llegó a sonar como posible nueva incorporación. Sin embargo, el que sí que ha llegado en este proceso de reconstrucción es Pat Fry.

"Todavía no podemos, pero cuando empecemos a anunciar quiénes hemos contratado, veremos grandes nombres reconocidos por mucha gente. Y no números pequeños, unas 20 o 30 personas que irán llegando cuando puedan, más lento de lo que me gustaría", comentaba el jefe de Williams en unas declaraciones a 'Sky Sports'.

Otra de las principales apuestas de los de Grove sigue siendo Carlos Sainz, quien cada vez parece más cerca de recalar en las filas británicas: "Hay una razón por la que dejé Mercedes para venir aquí. Este no es el Williams de antaño y creo que, ante todo, el hecho de que tengamos a Sainz en nuestra lista sin duda lo demuestra".

"Estamos preparados para tener una alineación de pilotos que creo que será una de las mejores de la parrilla, esa será una era diferente en la que estamos entrando. Estamos invirtiendo decenas, si no cientos de millones, para llevar a este equipo a donde estaba en términos de éxito", concluyó.