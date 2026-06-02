Williams cambia su fecha para luchar por algo grande: "Hasta aproximadamente 2030..."

El equipo británico apuesta por un proyecto a largo plazo después de empezar la temporada muy por detrás de donde pensaban que iban a estar.

Williams no ha empezado la temporada con buen pie. El equipo británico miraba al 2026 y la nueva era como una oportunidad par poder pelear con los equipos más competitivos, tras un 2025 muy positivo para los de Grove.

Sin embargo, un mal invierno ha hecho que tanto Carlos Sainz como Alex Albon empiecen muy por detrás de la temporada. James Vowles, jefe de equipo de Williams, ha hablado sobre el proyecto a largo plazo del equipo británico: "Hemos modificado Williams de arriba abajo, cambiándolo todo. Realmente no hay mucho que hayamos dejado sin tocar, pero necesitamos crear bases sólidas, formas sólidas de trabajar en muchas áreas".

"Así que lo que hemos estado creando son procesos y formas de trabajar. Y una vez que hay coherencia, puedes empezar a ver dónde no somos lo suficientemente buenos, dónde quizá no estamos al nivel adecuado, dónde seguimos cometiendo errores", comentó Vowles, según recoge 'Motorsport'.

Además, el británico ha hablado sobre los planes actuales y futuros del equipo: "No lo hicimos todo bien este invierno. Pero lo que estamos haciendo es recuperarnos muy, muy rápido para volver a estar en puestos de lucha en poco tiempo. En tres o cuatro carreras, volveremos a estar ahí".

"Tenemos muchísimo por hacer. Aún no estamos al nivel de luchar por el campeonato. Y hay un camino por delante de nosotros hasta aproximadamente 2030 para lograrlo", concluyó Vowles.

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