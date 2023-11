Tres mundiales y los tres de manera consecutiva. Esos son los salvajes números que acumula Max Verstappen en la Fórmula 1. Un 2023 excelente con 17 victorias en 20 carreras. Y quedan dos para el final, Las Vegas y Abu Dabi, en las que volverá a ser el gran candidato al triunfo.

En una entrevista a la revista 'Time', Max no ha descartado alcanzar los siete mundiales que tienen Lewis Hamilton y Michael Schumacher en la Fórmula 1: "Si me gustaría ganar siete Mundiales, sí, ¿por qué no...?".

"Si no gano siete, sé que hay más cosas en la vida que la Fórmula 1. Estoy muy feliz con lo que he logrado. En algún momento, deberás equilibrar el éxito y la calidad de vida, pero ahora, todo está bien", expresa el piloto de Red Bull.

Eso sí, no le preocupa tener que dejar las carreras en el futuro. Lo hará cuando no disfrute. Siempre ha mantenido este mensaje. "Me encanta pilotar, me encanta ganar, pero en el futuro, llegará el momento en el que no me guste tanto", reconoce el tricampeón del Gran Circo.

Sobre el dominio de Red Bull, que está siendo tremendo este curso, se acuerda de lo que ocurrió en la NBA con los Chicago Bulls de Michael Jordan: "La NBA ya sobrevivió cuando los Chicago Bulls estaban dominando y con el paso del tiempo, lo recuerdan como algo increíble...".

"Es natural para mí pensar en que tenemos este tipo de ventajas, me gusta ganar. Está claro que algunos dudarán sobre mí, pero no me importa, no estoy interesado en las opiniones de las personas", dice para cerrar Verstappen.