Hablar del Mundial de Fórmula 1 2023 es hablar de Max Verstappen. De un piloto de 26 años que no ha dejado, que no deja, de batir récords. De sumar y de seguir sumando. Porque no se cansa. Porque no le vale con ganar. Porque él tiene que dominar. Y sí, en este presente curso de F1 lo ha hecho. Desde el comienzo hasta el final. Desde su primer triunfo en Bahrein hasta el último en Brasil para sumar 524 puntos.

Para ser, claro está, campeón del mundo. Para tener ya en sus vitrinas el tercer título. Porque lo ha ganado casi todo. Porque carrera que ha corrido carrera que se ha llevado siempre salvo en Arabia Saudí, Azerbaiyán y Singapur. En las dos primeras ocasiones, triunfo de Sergio Pérez; en Marina Bay, triunfo de Carlos Sainz.

En los sprints casi lo mismo. Y como no ha dejado de ganar y de sumar puntos ha pasado lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que, directamente, no ha tenido rival alguno. Ni con su mismo coche ni con otro diferente. Ni con el Red Bullni con McLaren, Aston Martin, Mercedes o Ferrari. Nada, no ha habido manera. Ni de pelear ni de soñar con pelear en muchas ocasiones.

Campeón hasta de constructores

Su casillero de puntos, a falta de dos carreras, así lo refleja. Porque lleva, atención, 524 puntos. Su más inmediato perseguidor, Sergio Pérez, tiene 254. No tiene asegurado aún el segundo puesto del Mundial, mientras que Max, ojo, se habría asegurado ganar, también y completamente solo, el Mundial de constructores.

Porque si hubiese una escudería que se llamase Max Verstappen o 'MV Racing', habría sido campeón en pilotos y también en lo relacionado a escuderías. Habría batido a Red Bull, viendo lo que le saca a Pérez, y también a todos los demás.

Mercedes, por ejemplo, tiene 382 unidades en su haber. Son 142 menos los que tienen entre Hamilton y Russell, y ni con dos dobletes en Las Vegas y Abu Dhabi, adelantarían a Verstappen y al hipotético 'MV Racing'.

El resto, más abajo todavía. Ferrari, 362; McLaren, 282; Aston Martin, 261.

Un 2023 casi perfecto

Así se resume 2023. Un año en el que Verstappen ha ganado 17 de las 20 carreras disputadas en un dominio pocas veces visto que puede terminar con Max rozando prácticamente la perfección.