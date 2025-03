La valoración de Hamilton tras su debut con Ferrari: "Ha ido mucho peor de lo que esperaba"

Si hace unos meses le hubieran preguntado a Lewis Hamilton cómo se imaginaba su debut con Ferrari, sin duda no lo habría descrito de esta manera. Este Gran Premio de Australia ha resultado ser de todo menos satisfactorio para el siete veces campeón del mundo.

Y es que no todos los días se debuta en Fórmula 1 con una marca como Ferrari. Hamilton ha tenido su oportunidad, pero le ha resultado muy difícil sacar algo positivo: "Estoy agradecido por haber acabado, al menos he sumado un punto. En general, no era lo que esperaba".

"Hay muchas cosas a las que acostumbrarse, con todos los cambios de ajustes que hay que hacer y con el equilibrio del coche. Muy difícil lo de hoy, pero sin duda, creo que podemos mejorar para la próxima carrera. Creo que hay mucho más potencial en el coche de lo que hemos podido extraer hoy", añadió Hamilton ante los medios.

Lo cierto es que el ex piloto de Mercedes llegó a tener su oportunidad a lo largo de la carrera. Tras un inicio complicado atascado detrás del Williams de Albon sin poder adelantar, Hamilton tuvo ocasión de liderar la carrera con el caos de la lluvia.

Entre trompos de otros pilotos y paradas de los de arriba, en Ferrari decidieron apostar por permanecer en pista con neumáticos de seco, una estrategia arriesgada, pero que estuvo cerca de salirles bien.

Sin embargo, la lluvia acabó empapando la pista de Albert Park, obligando a Hamilton y a Leclerc a entrar en boxes, perdiendo muchas posiciones y volviendo de boxes en 9º lugar. El de Maranello acabó siendo relegado a la 10ª plaza en la última vuelta tras ser adelantado por Óscar Piastri.

"Ha ido mucho peor de lo que esperaba, el coche era muy difícil de pilotar hoy y estoy agradecido por haber sido capaz de mantenerlo lejos de los muros, porque era donde el coche quería ir la mayor parte del tiempo. Sacamos muchas conclusiones y nos estamos aclimatando a la nueva unidad de potencia en condiciones de mojado", declaró.

"La lluvia se intensificó en el último sector, pero el resto del circuito estaba bien. Luego, empezó a llover y nadie me había dicho que estaba lloviendo en otros lados y de repente, he tenido que lidiar con ello en el resto de la pista, una oportunidad perdida, pero estoy feliz de haber mantenido el coche en la pista. Nos quedamos fuera todo lo que pudimos, incluso llegué a liderar en un momento", sentenció.