La seria advertencia de Leclerc a Lewis Hamilton: "En Ferrari no hay lugar para un piloto en particular..."

Lewis Hamilton empieza una nueva era en Ferrari. Allí buscará su octavo mundial para superar a Michael Schumacher. Pero no lo tendrá nada fácil. Porque aunque sí cuenta con un coche ganador, en el box de al lado tiene a uno de los mejores pilotos de la parrilla: Charles Leclerc.

Y precisamente el monegasco le ha lanzado una seria advertencia: Ferrari es un equipo en el que nadie destaca por encima del resto.

"No hay lugar para un piloto en particular aquí. Ferrari es más grande que cualquier piloto, y creo que siempre ha sido así en Ferrari. Eso es lo que hace a Ferrari tan especial. Se apoya al equipo y no a un piloto en concreto, así que no creo que sea el caso", dice el piloto de la escudería de Maranello.

"Obviamente, Lewis llega como una leyenda de este deporte, y por lo tanto hay mucha más atención en él de la que hay para mí en este momento, pero eso estoy bien con eso, lo entiendo, y es normal que sea así, aunque no creo que haya una competición sobre quién tiene que ser el piloto de Ferrari, y nunca la habrá", apunta Leclerc.

Fred Vasseur, por su parte, pide a los suyos que sean "inteligentes" y aprovechen la oportunidad que les va a dar este coche.

"Si eres inteligente, puedes dar un paso con el potencial de tu compañero de equipo. Sinceramente, no estoy nada asustado con esto, porque necesitamos tener este tipo de cosas, ya lo hablé el año pasado entre Charles y Carlos, pero como equipo, si queremos rendir, necesitamos tener dos pilotos que rindan, necesitamos tener dos pilotos en una especie de competición, una positiva, y estoy seguro de que así será", finaliza.