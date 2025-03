Fernando Alonso, accidente y abandono en Australia: "No sé qué hacer diferente"

No ha sido el mejor inicio de temporada para Fernando Alonso. El piloto asturiano ha completado un accidentado fin de semana que comenzó ayer con los problemas en el fondo plano tras pisar levemente la grava y que ha finalizado con un accidente provocado por restos de la misma en la curva 6.

Alonso aprovechó los accidentes de Hadjar y Sainz en la primera vuelta para ponerse 10º desde el inicio. En un principio, se mantuvo cauto, guardando neumáticos, para atacar cuando el resto comenzara a sufrir. Acechó la 9ª posición de Pierre Gasly durante varias vueltas, hasta que Antonelli acabó por llegar a su alerón trasero.

En ese momento, el bicampeón del mundo perdió el control del monoplaza en la curva 6 y acabó en el muro: "El incidente vino de la nada, para ser sincero. Una sorpresa perder el coche, no me he ido más largo que en ninguna otra vuelta, sólo me he encontrado con mucha grava en mitad del circuito y he trompeado. Un incidente muy costoso, realmente no sé qué hacer diferente"

"Vamos a intentar analizarlo un poco mejor, creo que es un incidente un poco desafortunado. Estaba décimo, Antonelli undécimo, no sé si iba a poder aguantar el punto, pero tenemos otra oportunidad dentro de cinco días, eso es lo bueno"., agregó ante los medios.

Una situación bastante complicada si tenemos en cuenta toda la locura que vino después: "Una de esas carreras que no disfrutas mucho al volante porque las líneas blancas son hielo, la visibilidad es poca… Pero es lo mismo para todos. Intentas hacer lo mejor, sumar algún punto, intentar aprovecharte de las cosas que vayan pasando delante. Es difícil".

Lance Stroll sí que pudo aprovechar el devenir de la carrera para acabar en la 6ª posición y sumar unos muy buenos puntos para Aston Martin. Por su parte, Fernando Alonso tendrá que esperar a China para inaugurar su casillero.