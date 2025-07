La reacción del representante de Max Verstappen al despido de Horner de Red Bull: "Nada cambia"

Es la noticia más impactantes del año en la Fórmula 1. Red Bull ha despedido a Christian Horner tras 20 años ejerciendo de 'team principal'. El británico estaba en la esfera de la formación desde antes de la fundación de la marca ya que anteriormente competían bajo la denominación de Jaguar.

El representante de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, ya se ha pronunciado sobre este hecho con una sentencia sobre el futuro de su representado: "La dirección de Red Bull nos notificóla decisión. Le corresponde a ellos compartir la información de fondo sobre esta".

"En opinión de Red Bull, esta es la mejor manera de proceder. Le corresponde a la empresa matriz contratar personal y tomar decisiones estratégicas. Nada cambia para nosotros", ha avisado el neerlandés según recoge el medio 'De Telegraaf' sobre las consecuencias que pueden desencadenar al entorno del piloto.

Vermeulen sigue despejando los rumores sobre la marcha del tetracampeón del mundo rumbo a Mercedes, equipo donde más se le ha situado: "Tenemos contrato con Red Bull y estamos comprometidos, como lo hemos estado durante once años".

"Nuestro principal objetivo ahora es recuperar el rendimiento. Y rápido. Max quiere aprovechar al máximo el equipo que tiene a su disposición, pero también somos conscientes de que el campeonato ya no está a su alcance", ha expresado su representante consciente de las muy escasas posibilidades de conquistar en 2025 su quinto mundial.

El contrato de Max Verstappen culmina en 2028. Dado el distanciamiento con Horner en los últimos tiempos, esto puede haber sido el desencadenante para que el vigente campeón permanezca ligado a la escudería austriaca.

After 20 years with the Team, Christian Horner departs Oracle Red Bull Racing as Team Principal and CEO.

We thank him for his tireless and exceptional work. He has been instrumental in building this Team into one of the most successful in F1, with eight Drivers' Championships… pic.twitter.com/9SyqjSBvEG