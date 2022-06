Después del fuerte accidente de Mick Schumacher en el GP de Mónaco, el jefe de Haas Guenther Steiner se mostró muy contrariado con el incidente. Ya es la segunda ocasión en la que el joven piloto destroza su monoplaza por completo.

"Tendremos una conversación seria porque en algún momento nos quedaremos sin recambios... No podemos seguir fabricándolos. Y esa cantidad de dinero que tiras no puedes hacerlo físicamente. Así que tenemos que asegurarnos de que aquí no pase nada... No puedes seguir gastando el dinero que no tienes", apuntó el alemán en la rueda de prensa de Bakú.

Mercedes no está de acuerdo con la presión que están ejerciendo en Haas sobre el hijo del Kaiser y Toto Wolff ha salido en defensa de Mick.

"Si sigue criticándole, exigiéndole que el coche no se salga de la pista, la presión aumenta. Hay que dejarle volar, que conduzca como sabe conducir. Estoy convencido de que Mick puede hacerlo", aseguró Toto en declaraciones para 'RTL' mientras añadía que esa estrategia de presionarle era "totalmente equivocada".

Mick Schumacher siempre ha sido piloto de segundas temporadas: primero se adapta al coche y luego empieza a ganar, al menos, así lo hacía en las categorías inferiores. Sin embargo, en esta ocasión y pese a ser su segunda temporada en la Fórmula 1, el de Haas vuelve a tener un coche completamente nuevo al del año pasado.

Wolff aseguró que el hijo del Kaiser le había pedido consejo y, además, confesó que el piloto siempre ha estado en el radar de Mercedes, y eso que Mick Schumacher es piloto de Ferrari.

Vettel pide un "descanso" para Mick Schumacher

Los resultados que se esperaban de Mick no están llegando. Su plaza en la Fórmula 1 suscitó mucha atención, al fin y al cabo es el hijo del Kaiser, pero el piloto de Haas sigue sufriendo errores y accidentes.

Vettel ha salido en defensa de su amigo. "Es muy fácil equivocarse tan rápido. No sé exactamente qué le pasó, no lo he visto, pero lo principal es que esté bien", explicó el alemán en 'RaceFans' sobre el incidente del GP de Mónaco.

"Creo que no hay duda que es capaz de hacer mucho más de lo que está demostrando en este momento. Por eso creo que ustedes necesitan darle un pequeño descanso", ha zanjado Vettel en referencia a la presión y las críticas que los medios de comunicación hacen sobre Mick Schumacher.