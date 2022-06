¿Ultimátum de Haas a Mick Schumacher? Los fallos del joven piloto están causando muchos problemas a su equipo. Hasta en dos ocasiones ha destrozado por completo su monoplaza, algo que está ahogando económicamente a la escudería estadounidense debido al nuevo límite presupuestario.

Se trata de la segunda temporada del alemán en la máxima categoría del automovilismo a manos de un Haas, pero su nivel es suficiente y su continuidad en el equipo ya podría estar sobre la cuerda floja. Su compañero de garaje, Kevin Magnussen, le está 'comiendo la tostada' con claridad.

Schumacher ha tenido la mala suerte de partir en dos su coche tanto en el Gran Premio de Mónaco como en Arabia Saudí. Ahora, ante el peligro de la poca distancia existente entre los muros y el trazado del circuito de Bakú, Guenther Steiner ha querido dar un toque de atención al alemán.

"Tendremos una conversación seria porque en algún momento nos quedaremos sin recambios... No podemos seguir fabricándolos. Y esa cantidad de dinero que tiras no puedes hacerlo físicamente. Así que tenemos que asegurarnos de que aquí no pase nada", apuntó el jefe de Haas.

El equipo estadounidense se encuentra contra las cuerdas, ya que solo tienen un chasis de repuesto disponible después de los accidentes anteriores. "El chasis está siendo reparado. En sí mismo no está muy dañado, pero hay carenados y piezas adheridas que tuvimos que reemplazar", explicó Steiner.

"El dinero siempre es un problema porque hay que pagar, pero en realidad el problema era tener suficientes piezas fabricadas... No tienes cinco moldes para carenados, tienes un molde y si sigues haciéndolos lleva tiempo... pero sobre todo, no puedes seguir gastando el dinero que no tienes", concluyó.