Son 69 puntos de diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez en el mundial de pilotos. El neerlandés camina con paso firme hacia su tercer campeonato consecutivo de Fórmula 1. Su compañero de equipo se ha desinflado y en estos momentos no le está plantando cara tras ocho carreras.

Y el neerlandés ha dejado unas declaraciones muy llamativas hablando de cómo estaría Red Bull en estos momentos sin él. "Si yo no hubiera estado, las cosas serían muy diferentes para Red Bull", ha expresado el bicampeón del Gran Circo en declaraciones que recoge 'Marca'.

"No me alegraría no llegar a la Q3 tres veces seguidas. Tampoco me preocupa. Estoy bastante ocupado en mi lado del garaje. Presto mi atención a eso", ha expresado Max, en clara referencia a Pérez.

¿Viene Fernando?

Fernando Alonso está a nueve puntos de Checo en el mundial de pilotos. Y cree que puede alcanzarle. En las últimas carreras le ha recortado muchos puntos. "Sí", respondió contundente cuando le preguntaron si creía que podía llegar hasta la segunda posición.

Las mejoras de Aston Martin funcionan. Lo demostraron en Canadá, donde volvieron a ser el segundo coche más rápido sólo por detrás de Max. Además, los problemas de combustible que tuvo Alonso le impidieron mantener el ritmo del neerlandés.