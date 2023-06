Lewis Hamilton se ha propuesto seguir la tendencia que marcaFernando Alonso con los selfies. El asturiano ha regalado imágenes icónicas a lo largo de los años utilizando este método de hacer fotos.

En el Gran Premio de Australia, el resultado de Verstappen, Hamilton y Alonsoera el significado de 373 podios. Hasta ese momento, era el más laureado de la F1, por ello, Fernando Alonso realizó un 'selfie' en el paddock para inmortalizar la imagen.

Dos meses y cuatro carreras después, los mismos protagonistas superaron esta marca, y en esta ocasión fue Hamilton el que sacó su móvil para presumir de una escena que enamora a los seguidores de la Fórmula 1.

De esta forma, Hamilton, el mismo que bromeó diciendo que Alonso "se está haciendo mayor", se une a la moda juvenil del asturiano, el piloto que revoluciona las redes.

Uno de los primeros 'selfies' que se hicieron el británico y el ovetense fue en la etapa de McLaren Mercedes, donde desataron una polémica que terminó de la peor forma posible. Por suerte, todo lo cura el tiempo, al menos fuera de la pista.

