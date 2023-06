Seis podios en ocho carreras, a pesar de no haberse subido a lo más alto del podio, le están valiendo a Fernando Alonso para no desligarse de la cabeza del Mundial de Fórmula 1.

A pesar de estar a 78 puntos de Max Verstappen, líder indiscutible del campeonato, el bicampeón del mundo de F1 tiene a tiro a 'Checo' Pérez.

Tras el segundo puesto en Canadá y el quinto del mexicano, el asturiano tiene al azteca a solo nueve unidades.

En rueda de prensa le preguntaron a Alonso si cree que, al término de 2023, quedará delante del otro Red Bull... y Fernando ni titubeó.

"Estás a solo 9 puntos de Sergio Pérez en el campeonato ahora, ¿crees que puedes vencerlo?", le plantearon.

"Sí", aseguró sin medias tintas el piloto de Aston Martin, provocando las risas de Verstappen, que estaba junto a él.

“You're only 9 points behind Sergio Perez in the championship now, do you think you can beat him?”

alonso: yes.

max: 😃😃 pic.twitter.com/CXEfyFJpMG