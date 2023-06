Checo Pérez acumula dos victorias y cuatro podios en este comienzo de temporada. Muy lejos de los números de Max Verstappen, que ha conseguido seis victorias en ocho carreras y lidera el mundial con mucha solvencia: 195 puntos por 126 de su compañero en la escudería Red Bull.

Por ello el nombre de Pérez sigue estando cuestionado. Inició el mundial 2023 con opciones de luchar por el campeonato, pero se han ido diluyendo. Tanto que en estos momentos el neerlandés está muy cerca de su tercer mundial consecutivo de Fórmula 1.

Y en la Indycar creen que Red Bull debería cambiar a Checo por Alex Palou, el líder del campeonato. Lo ha comentado Stefan Wilson en sus redes sociales.

"Lo que está haciendo Álex Palou en la IndyCar ahora mismo es impresionante. Sería muy interesante cambiarlo al segundo Red Bull y ver qué podría hacer en la Fórmula 1", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Y ha sentenciado: "Está en el Top 5 de mejores pilotos del mundo ahora mismo, no hay duda sobre ello. Posiblemente, en el Top 3".

What @AlexPalou is doing in #IndyCar right now is so impressive. It would be so interesting to switch him into that 2nd RedBull and see what he could do in #F1