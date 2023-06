La resaca del Gran Premio de Canadá no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera dentro del propio equipo Aston Martin. La segunda posición de Fernando Alonso reivindica, una vez más, que los británicos van en la dirección correcta y que cada vez están más cerca de Red Bull.

Pedro de la Rosa, expiloto de Fórmula 1 y actual embajador de Aston Martin, ha sido bastante contundente en unas declaraciones recogidas por la 'Cadena SER': "Fue una carrera muy bonita, el adelantamiento de Alonso fue espectacular".

De la Rosa también ha aclarado cuál era realmente la meta: "El objetivo no era cambiar el coche porque las cosas en Fórmula 1 no funcionan así, pero ha sido un paso adelante. Veremos en próximas carreras, pero la cosa fue bien".

"La sensación es que Alonso estuvo a la par con Verstappen. Hay cosas positivas, pero al final ganó el de siempre", ha añadido el embajador.

Además, Pedro también ha dejado caer que, desde el equipo, esperan poder continuar trabajando y evolucionando las mejoras, empezando por el próximo GP de Austria.

Fernando Alonso se coloca a tan solo 9puntos de Sergio Pérez en el Mundial de Pilotos. Una distancia que esperan que se acorte para que, por qué no y después de conseguir la 33, ponerle las cosas difíciles a Max Verstappen en la lucha por el Campeonato Mundial de Pilotos.

