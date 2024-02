Fernando Alonso no ha querido pronunciarse sobre su futuro durante los test de pretemporada de Bahréin. Termina contrato con Aston Martin, que desea renovarle, y para 2025 quedará un asiento libre muy jugoso en el equipo Mercedes.

Y desde Aston Martin, en palabras de Pedro de la Rosa, reaccionan a esa posible salida: ¿Temen que se marche Fernando? "No, no. Yo creo que la pregunta no es si Fernando se va a ir a otro equipo, yo creo que la pregunta es si Fernando va a continuar en la F1. Eso es lo más importante, que Fernando se quede, y esa es una decisión que no puede controlar ni Aston Martin ni ningún equipo, es un tema personal, privado, suyo", dice el embajador del equipo verde.

"Me gusta mucho lo que ha dicho, que cuando tome la decisión el primer equipo que va a considerar por un tema de lealtad es Aston Martin. Esas declaraciones le hacen todavía más grande", expresa de la Rosa.

Con 42 años le ve tan preparado como cuando empezaba en la Fórmula 1: "A Fernando le veo muy fuerte, eternamente joven y con unas ganas increíbles, cada año me sorprende más. Se ha convertido en un gran líder y es un privilegio poder aprender con él".

"El producto final es consecuencia de toda una vida dedicada a un objetivo y Fernando es un ejemplo de dedicación, de cuidar los detalles de su vida privada para que le reporten el máximo rendimiento en el circuito y que pueda prolongar al máximo su carrera deportiva. Pero no es una cuestión de dos meses de pretemporada, ha entrenado muy duro, pero lleva toda su vida así. Eso es lo que le diferencia, tener una vida detrás, porque si no no llegas a los 42 años en el estado de forma, de lucidez y de plenitud como la que tiene Fernando", detalla.

Las opciones de Aston Martin

Insisten desde la escudería británica que el plan de este año es desarrollar el coche durante el mundial. Lo importante no es dónde se empieza, es dónde se acaba: "La pretemporada es un punto de partida, Bahréin es el inicio, pero luego quedan 23 carreras".

"Esto no es el final del mundial, es una carrera de fondo y estamos bastante confiados en nuestro desarrollo. Este no es el coche que acaba, la F1 ha cambiado mucho y hemos aprendido del año pasado. Venimos de un año espectacular en el que se consiguieron ocho podios y cinco veces más puntos que el año anterior, y lo que queremos es seguir creciendo, ese es el objetivo", explica de la Rosa.

"Nosotros no vamos a cambiar nuestro programa de desarrollo. Es decir, se van a ir introduciendo mejoras de forma gradual. Si esas mejoras suponen un salto más grande o más pequeño se verá en la pista, la realidad te pone en tu lugar, pero el programa es introducir mejoras paulatinamente a lo largo de la temporada como hicimos el año pasado", finaliza.