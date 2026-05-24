Es un auténtico maestro: la tremenda salida de Alonso en Canadá para meterse en la zona de puntos

El asturiano ganó nada más y nada menos que nueve posiciones en las primeras tres vueltas dejando un magistral inicio de carrera con el que se metió en la zona de puntos.

Es increíble. Cuanto más obstáculos hay en pista, más superior es Fernando Alonso. El piloto ovetense, que salía desde la decimonovena posición en el Gran Premio de Canadá, adelantó a nueve monoplazas en las primeras tres vueltas de la carrera llegando a ser décimo.

Alonso se impuso en una situación complicada en la que, debido a la lluvia previa, muchos dudaron a la hora de elegir neumáticos. Fernando protagonizó una salida magistral. Solo en la primera vuelta ya había ganado cinco posiciones pero en los momentos posteriores siguió adelantando coches.

Todo en una nueva muestra de superioridad de Alonso cuando la incertidumbre reina en pista. La lluvia que llevaba cayendo durante todo el día dejaba algunas dudas a la hora de intentar conocer cómo de húmedo se encontraba el asfalto. Fernando no pensó, solo ejecutó dejando una de las mejores salidas esta temporada.