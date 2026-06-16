¿Cuándo llegarán las ansiadas mejoras de Aston Martín? Stroll apunta a dos circuitos

Lance Stroll aún confía en la llegada de las mejoras a Aston Martin: "Antes o después del parón..."

El piloto canadiense ha señalado en qué dos carreras se podría introducir el paquete de mejoras en el AMR26 que incrementaría el rendimiento de la escudería.

¿Hay solución a los problemas de Aston Martin? La respuesta es sí. Sin embargo, el momento exacto cuando llegarán las mejoras todavía es una incógnita. Desde hace semanas, los directivos de Honda y la escudería británica han comentado que llegarán durante el verano, pero una figura interna ha dado varias fechas precisas.

En concreto, Lance Stroll ha avanzado en qué carreras podrían llegar dichas mejoras que impulsarían el rendimiento de los de Silverstone. "Estamos en esta posición ahora mismo. Tenemos que ser pacientes y esperar a Spa, Budapest, cuando llegue", comentó el piloto canadiense, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

En sí, el compañero de Fernando Alonso apuntó a los GP de Bélgica y Hungría como las posibles fechas donde se podría introducir el paquete de mejoras en el AMR26. "Solo estamos esperando a que llegue la mejora. Va a haber más fines de semana como este", añadió Stroll, recalcando que el calvario de los británicos estará vigente, al menos, dos o tres carreras más.

A pesar de la futura llegada de las mejoras, el canadiense ha vuelto a incidir en los problemas que tuvo durante el GP de Barcelona-Catalunya, los cuales le obligaron a dar por concluida su carrera.

"No teníamos tercera ni cuarta marcha durante dos vueltas. Decidimos entrar para comprobarlo y ahí terminó nuestra carrera", concluyó Stroll.

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