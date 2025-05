Russell lamenta la situación de Lewis Hamilton en Ferrari: "No es agradable"

Lewis Hamilton es séptimo en el mundial de la Fórmula 1. Lejos de los podios y por supuesto de las victorias. Está sufriendo en sus inicios en Ferrari y en la prensa italiana ya se empiezan a cansar de sus puestas en escena. Su excompañero George Russell ha lamentado por lo que está pasando.

En 'Motorsport Week' dice George que no es agradable verle así: "No es agradable ver a alguien que no está disfrutando...".

"Es un campeón, es un ganador y está en una posición en la que no puede lograr cosas así. Si estuviera ahora con una gran sonrisa, te preguntarías por qué está con esa gran sonrisa. Tengo mucho respeto por él y personalmente, nos llevamos bien", dice el piloto de Mercedes, compañero de Kimi Antonelli.

"¿Por qué debería estar disfrutando? Porque para él no se trata de dinero, se trata de resultados, y las cosas no le están saliendo bien en este momento, pero estoy seguro de que todo empezará a clicar en algún punto", explica Russell.

En Mercedes están claramente por encima de Ferrari. Son segundos en el mundial de constructores. Por delante de Red Bull... y de la escudería italiana.

No han dado con la tecla un año más. Están lejos de los mejores. Sobre todo ahora que McLaren está tan lejos. Lando Norris y Oscar Piastri consiguieron más de 30 segundos de distancia con los perseguidores en el Gran Premio de Miami.