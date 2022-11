Pierre Gasly podría perderse una carrera con Alpine sin haberse estrenado todavía con Alpine. El motivo, el francés está al límite en cuanto las sanciones se refiere y a quedarse sin puntos en su superlicencia. "Es una situación desagradable", dijo en la rueda de prensa de la FIA en el GP de Brasil.

"No voy a mentir. Me siento bastante avergonzado por estar en esta situación, por poder quedarme fuera en una carrera tras la temporada que he hecho", dice.

Y sigue: "No me he sentido particularmente peligroso en estos meses".

"Sería muy desagradable. Quiero cerrar mi etapa con AlphaTauri y quiero hacer todas las carreras de 2023 para tener todas las oportunidades con Alpine", afirma.

Porque quiere sumar todos los puntos posibles con su nuevo equipo: "Hay mucho en juego. Podría tener un coche increíble y no me puedo permitir el riesgo de perderme carreras".

"Hemos hablado con la FIA, porque esas reglas son muy estrictas para los pilotos. Espero que podamos hablar más. No puedo evitar entrar en 2023 con ese riesgo", dijo.

Gasly fue protagonista este año por el incidente de la grúa en el GP de Japón. El galo, que se quejó por la presencia de este vehículo en el asfalto con él en la pista, fue sancionado por ir excesivamente rápido en protocolo de bandera roja.