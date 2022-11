Fernando Alonso, más claro imposible. En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Brasil, el penúltimo de la temporada, ha hablado sobre los objetivos que tendrá en su nueva aventura en Aston Martin a partir del próximo invierno. Sus declaraciones demuestran su total ambición y que no se conformará con cualquier resultado.

"Creo que Aston Martin no está aquí para ser cuarto, quinto o sexto en el campeonato, está aquí para ganar el mundial, y vamos a intentar hacerlo en 2023 o 2024", ha afirmado el asturiano.

Sin embargo, estas palabras no coinciden con las de Tom McCullough, director de rendimiento de la escudería, que la pasada semana habló de los objetivos a corto plazo: "Queremos liderar el grupo medio y luego avanzar desde ahí".

"Para hacer eso, tenemos que ser agresivos. Tratamos de ser lo más agresivos que pudimos este año, pero con el límite presupuestario y los recursos disponibles ha sido difícil", comentó uno de los que más manda en Aston Martin.

Alonso ha reaccionado de manera diferente cuando le han preguntado por sus objetivos. El veterano piloto siempre aspira a ganar en Fórmula 1... aunque los coches no se lo permitan. Alpine es la prueba de ella, en una de las mejores temporadas de pilotaje de toda su vida.

Para Brasil Alonso habla de "terminar", algo que no ha logrado últimamente por esos malditos problemas mecánicos: "Ver la bandera a cuadros, no ha ocurrido tantas veces como hubiera deseado, y si acabamos aquí, en Brasil y en Abu Dhabi, finalizaremos en buena forma".

"El año pasado no estaba rindiendo a mi mejor nivel, tuve que afrontar algunos desafíos, pero este he estado muy cerca de ese 100%. Por eso, estas dos temporadas las recordaré por la oportunidad que me han dado", ha sentenciado el bicampeón del Gran Circo.

A sus 41 años Alonso está dando una 'masterclass' esta temporada. Los problemas mecánicos en su Alpine le han condenado. De no haber sido así podría ser el piloto que lidere la zona media de la clasificación, colocándose por detrás de los Red Bull, los Ferrari y los Mercedes.