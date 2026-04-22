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"No tiene que haber sido fácil"

Dejan entrever la retirada de Fernando Alonso: todo dependerá de Aston Martin

Guenther Steiner, exjefe de equipo de Haas, considera que si los de Silverstone no tienen un coche competitivo en 2026, el asturiano colgará el casco.

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Durante el parón de un mes en Fórmula 1 tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio, Guenther Steiner ha vuelto a salir a escena.

El exjefe de equipo de Haas, ahora enrolado en el mundo de MotoGP, ha concedido una entrevista a 'SoyMotor.com' en la que, entre otros temas, ha hablado sobre Fernando Alonso.

Steiner se ha rendido ante la actitud y la resiliencia del asturiano, pero ha deslizado que su retirada puede estar cerca.

De hecho, pone el foco en Aston Martin: "Creo que Fernando está en un punto en el que si el año que viene el coche no es bueno…".

El ahora copropietario del equipo Red Bull KTM Tech3 en MotoGP reconoce que el '14' debe estar sufriendo con la situación actual de su equipo.

"Él es un campeón, tiene ya una cierta edad, admiro su persistencia, no tiene que haber sido fácil… Se está esforzando muchísimo", ha señalado.

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