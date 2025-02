El serio aviso de Márquez sobre Pedro Acosta: "No podemos olvidarnos..."

El Gran Premio de Tailandia es la primera cita del mundial de MotoGP. Con Marc Márquez y Pecco Bagnaia protagonizando un duelo que podría ser historia de la competición. Pero además de ellos y de Alex Márquez, con la Gresini, podría haber nuevos invitados en esas luchas por las victorias.

A Marc le preguntaron qué más rivales ve en el título y mencionó a Pedro Acosta: "No podemos olvidarnos de Pedro Acosta con la KTM".

También mencionó a Jorge Martín, que se perderá el inicio del calendario: "Me gustaría decir Jorge Martín, pero por desgracia no esta aquí. Pero Acosta, y muchos otros pilotos que son muy rápidos y en una carrera pueden estar en la lucha".

Sobre su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, espera compartir muchos podios: "Espero compartir muchos podios con Pecco este año, tenemos que pintar de rojo el campeonato, yo apostaré por el 93 y él, seguramente, por el 63, pero estamos en MotoGP y todo el mundo es muy rápido".

"Me siento preparado para luchar por el campeonato, luego la temporada es muy larga y no sabes que te deparará. En 2013 no me sentía preparado, luego gané, la pretemporada ha sido muy buena, también en Malasia, lo que ha sido muy importante para mi ya que es una pista difícil que me cuesta", dijo Marc.

Empieza dominando

En la primera sesión de entrenamientos libres Márquez ha empezado dominando. De principio a fin. Con los mejores tiempos. Mientras Pecco sufrió con varias salidas de pista y avisos de la moto, el de Cervera parece encantado con esta nueva Ducati. Y quiere arrancar el mundial con puño de hierro.