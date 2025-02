Bagnaia y los juegos psicológicos de Marc Márquez: ¿Chocarán en pista?

La posibilidad de que el tándem formado por Marc Márquez y Pecco Bagnaia explote es un escenario que aterroriza a Ducati... y mantiene en vilo al paddock de MotoGP.

De sobra se sabe lo que ocurre cuando se meten a dos gallos en el mismo corral y varias voces autorizadas ya han alertado sobre ello al equipo de Borgo Panigale, que por el momento parece no mostrar preocupación por ello.

Sobre este aspecto le han preguntado este jueves en rueda de prensa a Bagnaia, en concreto sobre los conocidos "juegos psicológicos" de Márquez hacia sus rivales.

El italiano, eso sí, no teme que los aplique con él: "No tenemos ningún tipo de acuerdo. Estamos empezando. No es un secreto que ambos queremos ganar, estamos aquí para eso. La ambición del equipo es ganar. Cabe esperar que vamos a pelear muchas veces. No siento que aquí vaya a hacer estrategias. No queremos que las otras marcas recorten la distancia".

De hecho, Pecco ha asegurado que no se vivirá un escenario similar al de Argentina 2016, cuando Iannone y Dovizioso chocaron cuando luchaban por el podio.

"Yo firmaría acabar primero o segundo todos los fines de semana. Habrá mucha pelea. Ya sabemos lo fuerte que es Marc, que es muy bueno en carrera y tenemos que estar preparados para ello. No creo que veamos algo como tipo Argentina 2016 entre compañeros de equipo, así que esperemos y ya veremos lo que ocurre al final de la temporada", ha zanjado.