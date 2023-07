Sergio Pérez se encuentra sumergido en una mala dinámica. El mexicano comenzó ganando dos de las primeras cuatro carreras de la temporada, pero desde entonces solo lleva dos podios. Y todo condicionado por sus malas clasificaciones, donde lleva cinco eliminaciones consecutivas antes de Q3.

Salir en mitad de la parrilla condiciona la carrera de cualquier piloto, como le volvió a suceder al de Red Bull en Silverstone: "Tardé mucho en remontar en el inicio y gasté mucho los neumáticos, eso me perjudicó. Tuve una buena salida, pero Ocon no me dio espacio y me tuve que salir de la pista".

"Fue una pena porque el coche de seguridad salió dos o tres vueltas después de que parase, cosa que también me ha perjudicado", añadió el mexicano tras la carrera.

Más allá del análisis de la carrera, 'Checo' hizo autocrítica y reconoció que el problema está en los sábados: "Lo importante es que tenemos el ritmo los domingos, pero tenemos que solucionar los sábados".

"Mañana mismo estaré en el simulador con el equipo trabajando. Tenemos una idea de lo que me está pasando los sábados, pero siempre son factores muy pequeños que al final la gente no se da cuenta", explicó el '11'.

Además, desveló una charla con Fernando Alonso después de su eliminación en Q1 en Gran Bretaña: "Hoy hablaba con Fernando y me decía: 'Me quedé a dos milésimas de ti y de haber estado fuera en la Q1'. Al final corremos con márgenes muy pequeños, pero tenemos un gran ritmo que debemos recuperar y aprovechar".

No obstante, en esta mala racha que está viviendo Pérez, su compañero de equipo Max Verstappen está ganando todo y ya aventaja al mexicano en 99 puntos.