Lando Norris consiguió ayer 'su victoria' en Silverstone pese a quedar en segunda posición. El británico no cedió a los intentos de adelantamiento de su compatriota Lewis Hamilton en la relanzada, a pesar de que llevaba neumático duro.

Este logro añadido a las vueltas que fue capaz de liderar la carrera le permitió estar en la sala de prensa más gracioso de lo habitual teniendo a su lado al heptacampeón del mundo y a Max Verstappen.

Estas fueron las declaraciones del hombre más querido ayer este fin de semana en Gran Bretaña: "Yo tenía siete años. Nunca fui una carrera de F1 hasta 2017, con McLaren, hasta entonces solo lo había visto por televisión".

Acto seguido tiró de picardía para hacer referencia a Fernando Alonso, y Lewis Hamilton, que le escuchaba muy de cerca: "Me acuerdo del precioso trabajo de equipo en 2007 entre Lewis y Fernando (Alonso), me recuerda a mis compañeros".

"Por esas cosas quise convertirme en piloto de Fórmula 1 y estoy ahora sentado aquí. 15 años después Lewis sigue aquí fuerte" asumió. Mientras tanto, se formó un murmullo con muchas risas por la anterior frase de Norris.

En aquella temporada en la que Fernando Alonso y Hamilton fueron compañeros pasó de todo, menos una buena gestión del equipo McLaren, donde perdieron el mundial por sus malas decisiones y estalló un escándalo de espionaje con Ron Dennis en el centro del foco, el famoso 'Spygate'.

Después de aquel surrealista momento, Lando se puso más serio para elogiar a los integrantes del podio: "Es un honor poder correr contra estos tipos que han hecho historia y están entre los mejores pilotos de la historia". "Espero unirme a esas batallas y ser parte de todo esto, crear mi propia historia...es un privilegio", reconoció Norris.

