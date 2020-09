La presente temporada está siendo caótica para Ferrari. El SF1000 no rinde como se esperaba y la 'Scudería' está luchando permanentemente por encuadrarse entre los diez primeros ante la hegemonía de Mercedes, la siempre presencia de Red Bull y las sorpresas de Racing Point, Renault y McLaren.

Ross Brawn, exresponsable técnico de Ferrari en la etapa de oro de Michael Schumacher, exjefe de Mercedes y actual director deportivo de la Fórmula 1, afirmó en su columna en 'Formula1.com' que "lo que parecía un fichaje soñado por Ferrari para el próximo año, ahora mismo no pinta bien. Sainz debe de estar nervioso por lo que le deparará la próxima temporada vestido de rojo".

Ante estas declaraciones, y en la previa del Gran Premio de Monza, Carlos ha querido responder a la cabeza visible del 'Gran Circo' para asegurar que no se arrepiente de la decisión de fichar por los de Maranello y que confía "al 100%" en el proyecto.

"Estoy muy cómodo con la decisión que he tomado. Tengo un 100% de confianza en la gente de Ferrari y en lo que pueden hacer en el futuro. Sólo recordemos que el año pasado fueron capaces de hacer siete poles, así que es un equipo que creo que sabe cómo producir muy buenos coches", señaló el piloto madrileño.

"Honestamente, no creo que sea un mal momento para ir a Ferrari. Creo que ir a Ferrari es una experiencia tan única y un lugar tan especial para un piloto de Fórmula 1, que no creo que nunca haya un mal momento en el que digas: 'No quiero ir a Ferrari'. Dame esa opción 100 veces más, siempre diré que sí", añadió, mostrándose totalmente confiado en el proyecto de la 'Scudería'.

Sin embargo, reconoció que hasta 2022 será complicado competir por el título del mundo: "Tampoco esperaba ganar el año que viene con Mercedes dominando la Fórmula 1. Confío al 100% en el proyecto, en Mattia, en todo el equipo Ferrari y en que 2022 sea un buen año para ver al equipo en una buena posición".

Por último, y haciendo referencia a las palabras de Ross Brawn, habló sobre los problemas acaecidos en los últimos GP con su McLaren: "Y en cuanto a si estoy nervioso... Lo que me pone nervioso es perder 30 puntos por causas ajenas a mí; eso es lo que realmente me preocupa en este momento y lo que realmente me hace ir a la cama y pensar, '¿Dónde diablos he perdido esta cantidad de puntos y cómo me está pasando esto?'. Pero no, tengo plena confianza, estoy listo para ir a por Ferrari la próxima temporada y no puedo estar más emocionado".