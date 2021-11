Sergio Pérez, piloto de Red Bull, ha abierto una nueva brecha en el ambiente de la escudería de las bebidas energéticas. Tras las durísimas críticas para Yuki Tsunoda, de AlphaTauri (prácticamente un Red Bull B), ahora el mexicano ha afirmado que el equipo le puso a él "el alerón trasero de Max Verstappen".

Algo que no debería ser malo... de no ser porque estaba roto: "Me pusieron su ala trasera. Verstappen tuvo un problema con él en los Libres 3 y me lo dieron a mí".

"El coche ya no era el mismo que en la tercera sesión. Desde la primera vez no volvió a ser el mismo", afirmó Checo.

Verstappen, por su parte, lo reconoció pero quitó toda importancia posible: "Sí, estaba roto tras los Libres 3... así que lo arreglamos".

"Pero estaba como nuevo para la clasificación. No creo que eso tenga nada que ver", comentó el neerlandés.

Lo mejor, que Sergio Pérez también rompió una de sus alas en los Libres 3. "Roto. Está completamente roto. Tenemos tres carreras y no nos quedan casi piezas de repuesto", dijo Helmut Marko.

Te puede interesar

El inesperado aliado de Yuki Tsunoda en las críticas de Red Bull: "No dejes que los 'haters' te desanimen"

Batacazo de Alonso en México: Fernando, fuera en la Q1 del Hermanos Rodríguez

Otra lección del maestro Carlos Sainz: del 'no power' en Q1 a ser sexto en la clasificación de México