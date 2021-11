Max Verstappen se quedo sin la pole del GP de México. El de Países Bajos, a lomos de un Red Bull que se quedó sin la miel del éxito en la clasificación azteca en favor de unos sorprendentes Mercedes, descargó por radio toda su ira contra Yuki Tsunoda, el japonés de AlphaTauri.

Y no es cosa menor, porque la escudería de Faenza es el equipo 'B' de Red Bull. Tener cabreado a Verstappen puede suponer no tener mucho futuro con los toros rojos.

Todo sucedió en el segundo intento en Q3. En el definitivo. Ahí, Verstappen y Sergio Pérez estaban muy juntos, con Yuki Tsunoda por delante de ambos. El japonés se fue por fuera, y Checo se despistó. Max tuvo que levantar el pie en el sector 2, en las 'S', perdiendo una gran cantidad de tiempo.

"¡Es increíble! ¡Menudo idiota!", dijo el neerlandés por radio a Red Bull.

