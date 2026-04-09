Aleix Espargaró sufre un "accidente muy grave" en un test de Honda en Sepang

El piloto probador del equipo japonés tuvo un incidente en Malasia mientras probaba la moto de 2026 con algunas mejoras no solo para este año sino también enfocadas al nuevo reglamento de 2027.

La parrilla de MotoGP se prepara ya durante el 'parón' de un mes entre el Gran Premio de Estados Unidos y el de España que ha dado tiempo de descanso a los pilotos durante tres fines de semana antes de volver a medirse en Jerez. El equipo de Honda ha escogido Malasia como escenario de un test privado donde su piloto probador ha sufrido un fuerte accidente.

Así lo confirmaba el propio Aleix Espargaró a través de sus redes sociales, con un mensaje que explicaba lo sucedido: "El martes, aquí en Sepang, sufrí un accidente muy grave. Como resultado, sufrí varias contusiones y cuatro fracturas de vértebras, aunque por muy poco, y afortunadamente no afectaron la médula espinal". Junto a Takaaki Nakagami, el catalán probaba la HRC con nuevas mejoras para lo que resta de temporada. El japonés por otro lado, ya trabajaba con el prototipo de 2027, de 850 cc e incluso con una montura desarrollada para la nueva normativa técnica.

"Ya puedo volar a casa. Allí evaluaremos si necesito cirugía... Gracias a todo mi equipo Honda por cuidarme estos últimos días. Disculpen el susto, ¡volveré!", concluía Espargaró. Todo ello mientras los pilotos de la escudería japonesa atraviesan un momento delicado durante este inicio de temporada.

Mientras que Luca Marini se cuela por tan solo un punto (23 en total) entre los diez primeros, Joan Mir no ha logrado finalizar ninguna de las tres carreras largas de 2026 hasta el momento. Con la mirada ya puesta en Jerez, buscarán recuperar sensaciones mientras que Espargaró avanza en su recuperación, con el objetivo para Honda de meterse en la batalla por los puntos en las fechas futuras.