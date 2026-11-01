Kimi Antonelli hace historia y ya es el campeón de la F1 más joven

El piloto de Mercedes se ha convertido en el campeón más joven de la historia de la F1 rompiendo el récord de Sebastian Vettel.

El mundial de Fórmula 1 de 2026 pasará a la historia porque un jovencísimo piloto de apenas 20 años, en su segunda temporada en la competición, se convirtió en campeón del mundo. El más joven de la historia por delante de Sebastian Vettel. Su nombre es Kimi Antonelli y pilota para el equipo Mercedes.

En su primer 'match ball' serio, el italiano no falló y cerró su título en el Gran Premio de México. El broche de oro a una temporada absolutamente perfecta en la que superó a George Russell, quien en las primeras carreras parecía claramente favorito.

Kimi, nacido en Bolonia en el año 2006, destacó desde bien pequeño en el karting. Y Mercedes se fijó en él cuando solo era un adolescente, incorporándolo en su programa de jóvenes talentos. Desde entonces se convirtió en el protegido de Toto Wolff.

Le colocó en el enorme hueco que dejó Lewis Hamilton cuando se fue a Ferrari. Una apuesta muy arriesgada. Pero el tiempo le ha dado la razón. En su segunda temporada ya ha salido campeón.

"Lo que no se esperaba es la serenidad y la estructura que ha aportado a su forma de pilotar en su segundo año. Con Kimi, tanto si la sesión había ido bien como mal, no se notaba ninguna diferencia en sus emociones durante el análisis posterior. Es absolutamente funcional. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo seguimos adelante? Y eso es nuevo. Y creo que por eso, ya sabes, es casi como si, cuando gana, no se le viera esa emoción absoluta que tendría casi cualquier joven de 19 años", dice sobre él el dirigente del equipo Mercedes.

Los elogios de Fernando Alonso

No son los únicos elogios que ha recibido el joven Kimi este año. Casi todos sus rivales se han rendido a él. Fernando Alonso ha destacado su regularidad y su ausencia de errores en este primer año en el que ha luchado por el campeonato.

"Cuando veo los resultados los domingos, parece que su rendimiento roza siempre la perfección. Nunca comete errores ni tiene malas carreras. Así que esa constancia y ese espíritu ganador han sido, probablemente, lo mejor de este año para él... ha hecho un gran campeonato", explica Fernando.

Italia vuelve a tener un campeón muchos años después

Hacía 73 años que un italiano no era campeón en la Fórmula 1. El último fue Alberto Ascari en el año 1953, cuando salió campeón con Ferrari. Seguro que en la escudería de Maranello ha dolido que otro italiano haya salido triunfal en la competición y no ha sido al volante del coche rojo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido