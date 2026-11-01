Los nervios de Antonelli antes del definitivo GP de México: "No es fácil mantenerme estable..."

El piloto italiano está a un paso de hacer historia y confiesa que comienza a sentir la presión, algo que lo pagó con una 'quali' donde fue superado por Russell.

Comienzan a aflorar los nervios para Andrea Antonelli. El joven de 20 años está a un paso de convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 cuando faltan todavía cuatro carreras para acabar la temporada 2026. Tiene aún mucho margen para sentenciar el título, pero la tensión ya es palpable.

Parte desde la cuarta posición de parrilla y la salida será un punto caliente que debe evitar si no quiere que se complique el alirón. Pagó en la clasificación la presión de cumplir con un sueño que está muy cerca de realizarse: "Creo que me faltó confianza. Estoy más tenso que en otras ocasiones. Esperé mucho para vivir esto, cuando tienes la voluntad siempre encuentras el camino".

"No está siendo sencillo. No es fácil mantenerme estable de emociones. Y quizá estoy más tenso, eso es un gran factor. Pero intentaré aprovechar esta noche con mi familia y amigos, y después enfocarme", confiesa el italiano en las horas previas a la carrera de su vida.

El de Bolonia tuvo fiebre al inicio del fin de semana, pero no quiere caer en evasivas y hace autocrítica: "Soy consciente de que no he pilotado bien. Ya antes de empezar la clasificación no me encontraba demasiado bien y notaba que me faltaba energía. No es una excusa, pero desde luego no me ha ayudado a mostrar mi mejor versión".

"Voy a hincharme de melatonina, así que espero poder dormir unas buenas diez horas. Simplemente voy a intentar relajarme todo lo posible. Mi familia acaba de llegar, así que será bueno tenerlos aquí", zanja el corredor de Bolonia tal y como recoge 'Motorsport'.

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