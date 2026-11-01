F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1

PARRILLA DE SALIDA DEL GP DE MÉXICO Este es el orden de salida para la carrera en México. El Racing Bull de Liam Lawson saldrá desde el 'pitlane'. 1º Hamilton

2º Russell

3º Leclerc

4º Antonelli

5º Verstappen

6º Norris

7º Hadjar

8º Lindblad

9º Gasly

10º Hulkenberg

11º Colapinto

12º Piastri

13º Bortoleto

14º Bearman

15º Sainz

16º Albon

17º Alonso

18º Hirakawa

19º Stroll

20º Pérez

21º Bottas

22º Lawson Compartir en X

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LOS NERVIOS DE ANTONELLI El piloto de Mercedes ha reconocido que se encuentra "más tenso que en otras ocasiones". Está a un paso de hacer historia y lo que tiene que ocurrir para que se produzca el alirón es mucho más sencillo con respecto a la anterior cita. Antonelli será campeón si acaba entre los nueve primeros. Incluso abandonando tiene opciones si ni Russell ni Hamilton ganan la carrera. Este último condicionante sería algo más complicado porque salen primero y segundo. Eso sí, un toque entre ambos deja el título en bandeja al de Bolonia. Lo tiene muy de cara. Compartir en X

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