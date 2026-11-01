Antonelli quiere ya el título
F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de México con Lewis Hamilton desde la 'pole' y con Kimi Antonelli que busca convertirse en campeón del mundo.
VUELTA DE FORMACIÓN
Semáforo en verde. El resto de la parrilla seguirá a Hamilton que sale el primero a calentar gomas.
CINCO MINUTOS PARA EL INICIO
Ya sonó el himno nacional de México y los pilotos ya se suben a sus monoplazas. Todo el mundo preparado para la acción.
PARRILLA DE SALIDA DEL GP DE MÉXICO
Este es el orden de salida para la carrera en México. El Racing Bull de Liam Lawson saldrá desde el 'pitlane'.
- 1º Hamilton
- 2º Russell
- 3º Leclerc
- 4º Antonelli
- 5º Verstappen
- 6º Norris
- 7º Hadjar
- 8º Lindblad
- 9º Gasly
- 10º Hulkenberg
- 11º Colapinto
- 12º Piastri
- 13º Bortoleto
- 14º Bearman
- 15º Sainz
- 16º Albon
- 17º Alonso
- 18º Hirakawa
- 19º Stroll
- 20º Pérez
- 21º Bottas
- 22º Lawson
UN DEBUTANTE EN ESTE GP
En Haas no todo el mundo está viviendo momentos tensos. Ryo Hirakawa está ante la oportunidad de su vida. El nipón de 32 años va a participar en su primera carrera en la Fórmula 1 sustituyendo a Esteban Ocon. El galo está pasando por los peores instantes de su trayectoria. Ha tenido que salir al paso a defenderse de unas graves acusaciones.
CAMBIOS EN EL ASTON DE ALONSO
La FIA confirma que el coche de Fernando Alonso ha cambiado varios componentes del monoplaza entre los que destaca el MGU-K. Pese a las sustituciones, el asturiano no penaliza puestos. Saldrá desde la 17ª plaza ya que ha ganado una posición porque el RB de Liam Lawson saldrá desde boxes. En Aston Martin no esperan grandes cosas para hoy por la gran exigencia que presenta el Autódromo Hermanos Rodríguez.
HAMILTON, DESDE LA 'POLE'
Fue un sábado muy especial para el ganador de siete títulos mundiales de F1. Lewis Hamilton batió por tan solo nueve milésimas el tiempo de George Russell para conseguir la 'pole'. Es la número 105 de su carrera deportiva y la primera con los colores de Maranello. A sus 41 años, estamos viendo una gran versión del británico y se siente más fuerte que nunca.
LOS NERVIOS DE ANTONELLI
El piloto de Mercedes ha reconocido que se encuentra "más tenso que en otras ocasiones". Está a un paso de hacer historia y lo que tiene que ocurrir para que se produzca el alirón es mucho más sencillo con respecto a la anterior cita. Antonelli será campeón si acaba entre los nueve primeros. Incluso abandonando tiene opciones si ni Russell ni Hamilton ganan la carrera. Este último condicionante sería algo más complicado porque salen primero y segundo. Eso sí, un toque entre ambos deja el título en bandeja al de Bolonia. Lo tiene muy de cara.
BUENAS NOCHES A TODOS
Bienvenidos al directo de la carrera del Gran Premio de México. Puede ser el día más especial para un piloto de la parrilla. Andrea Antonelli tiene prácticamente en su mano despojar a Lando Norris de la corona de campeón del mundo de Fórmula 1. Tendrá que aguantar las 71 vueltas que hay por delante en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. El italiano sale en cuarta posición, mientras que la 'pole' será defendida por Lewis Hamilton. El inglés batió por tan solo nueve milésimas el tiempo de George Russell. Llegará la segunda victoria para el inglés en Ferrari? En poco más de una hora saldremos de dudas.