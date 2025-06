Russell no entiende las protestas de Red Bull: "Verstappen ni siquiera sabía..."

El safety car apareció a última hora en Canadá por el accidente de Lando Norris, que chocó contra su compañero, Oscar Piastri. Y Red Bull protestó por una supuesta maniobra de George Russell, denunciando que había frenado para que Max Verstappen le adelantara y fuera sancionado.

Pero el inglés dijo en 'Sky Sports' que todo fue "una pérdida de tiempo" porque esas protestas no iban a llegar a nada.

"Max ni siquiera sabía que se había presentado una protesta, así que no sé lo que estaba pasando o lo que estaban pensando. Me alegro de que no se haya estimado ninguna de las protestas", ha dicho el piloto de Mercedes, que se llevó su primera victoria del curso 2025.

"Fue una pérdida de tiempo para todos. Shov y Ron (Andrew Shovlin y Ron Meadows) perdieron sus vuelos anoche", detalla el compañero de Kimi Antonelli.

Insiste en que fue una "molestia" y que no llegaría a nada: "Ha sido una molestia para todos, pero ya ha pasado. Volvemos a estar ilusionados".

El enfado de Toto Wolff

Toto Wolff, como Russell, calificó la protesta de "mezquina": "Honestamente, es tan mezquino y tan pequeño...".

"Primero lanzaron dos protestas y una de ellos la retiraron al instante. Fue una victoria justa para nosotros, como tantas que tuvieron en el pasado, y es simplemente vergonzoso", apuntó.