Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, ha asegurado que en ningún momento de la temporada hubo órdenes de equipo hacia sus pilotos.

"Se lo ha merecido"

Después de que se consumieran los cinco primeros Grandes Premios del calendario de MotoGP para 2026, muchos veían imposible que Marc Márquez revalidara la corona.

El ilerdense llegó a estar a 102 puntos del entonces líder, Marco Bezzecchi, y en palabras del propio Marc, el título en ese momento era cuando menos una heroicidad.

Muchos creen que el Mundial lo ha perdido Aprilia, pero su CEO, Massimo Rivola, no quiso entrar a valorar qué podrían haber hecho.

"Felicidades a Marc, porque al final nosotros no podemos estar lamentándonos en esta carrera, en este fin de semana", arrancó.

En declaraciones a 'Sky Sport MotoGP', el italiano aseguró que todo el mérito debe recaer en el de Cervera.

"Él durante la temporada ha hecho algo absolutamente especial, pero porque es un piloto especial, se lo ha merecido", señaló.

Por último, Rivola afirmó que en ningún momento de la temporada hubo órdenes de equipo hacia sus pilotos.

"Siempre hemos dejado a nuestros pilotos libres de competir desde el inicio del año, incluidos los de Trackhouse", zanjó.