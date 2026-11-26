"Nunca había podido remontar tantos puntos"
Marc Márquez se sincera: "Era el que menos confiaba en conseguir este título"
El campeón de MotoGP ha reconocido que veía extremadamente difícil revalidar la corona tras llegar a estar a más de 100 puntos del líder.
En una entrevista concedida a 'Estrella Galicia 0,0' tras coronarse campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez ha reflexionado sobre todo lo que ha deparado la temporada.
En un momento, el ilerdense se detiene a hablar del momento en el que vio prácticamente imposible revalidar el título al estar a más de 100 puntos del líder.
Sin embargo, su gente le apoyó cuando más lo necesitaba: "Siempre que matemáticamente haya posibilidades, imposible no entra en la cabeza de un atleta, pero sí que hubo un momento durante la temporada, sobre todo en Le Mans, en que lo veía muy, muy difícil".
"De mi entorno y de mi equipo, yo era el que menos confiaba en conseguir este título, pero creo que también eso me dio la tranquilidad necesaria para volver de la lesión para empezar las carreras con más tranquilidad", ha explicado.
Tras siete carreras, llegó a estar 102 puntos por detrás de Bezzecchi, pero Marc se repuso y sumó siete victorias dominicales y 368 puntos desde Hungría para recuperar su trono.
"Luego hubo un punto de inflexión en las carreras de Hungría y Brno, donde conseguimos dos victorias, y eso me dio las alitas pequeñas para, poquito a poquito, reforzarlas durante las siguientes carreras y seguir remontando puntos", recuerda.
"Pero estaba 102 puntos detrás del líder, algo que nunca había pasado y yo, personalmente, nunca había podido remontar tantos puntos", zanja. Y lo consiguió.