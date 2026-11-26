El manacorí ha rememorado que fue el francés, entonces jugador del Real Madrid, quien le entregó su primer Roland Garros.

Durante una extensa entrevista concedida a 'Brut', a Rafa Nadal, entre otros aspectos, le han preguntado por los inicios de su carrera y, en concreto, sobre su primer Roland Garros.

"En 2005, tenías solo 19 años cuando ganaste tu primer Roland Garros. ¿Puedes contarnos qué se te pasa por la cabeza en este momento?", le plantearon.

El balear afirma no tener un recuerdo nítido sobre lo que pensaba, pero lo que no olvida es quién le entregó su primer Grand Slam en París.

"Recuerdo recibir el trofeo de manos de Zidane, quien en aquel entonces era uno de mis ídolos, ya que soy un gran aficionado al fútbol", explica el manacorí.

"El Real Madrid es mi equipo, así que fue un privilegio enorme recibir la Copa de los Mosqueteros de manos de Zizou. Guardo muy buenos recuerdos de aquel momento", añade Rafa.

En 2025, 20 años después, Nadal cerró el círculo recibiendo por parte del galo la antorcha olímpica: "Fue un momento inolvidable y, probablemente, la forma perfecta de cerrar mi carrera, especialmente aquí, en la ciudad más importante de mi trayectoria tenística: París, sin lugar a dudas".