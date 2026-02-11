De la Rosa reconoce la "presión" que hay en Aston Martin: "El reto es gigantesco..."

El embajador de Aston Martin dice que hay una "presión extra" en el equipo por todas las piezas que han llegado en los últimos meses.

El proyecto de Aston Martin es un proyecto para ganar. Conseguir éxitos en la Fórmula 1. Y con esta nueva normativa que entra ahora vigor es la oportunidad para Adrian Newey y para Fernando Alonso. Quizá la última para ellos de ser campeones. Y en muy pocas semanas se empezará a saber cuáles son las aspiraciones del coche.

El embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, en 'DAZN' ha reconocido que hay presión: "El reto es gigantesco. Tener todos estos nombres, tener a todos estos partners, tener es muy bueno, es buena señal, pero también es verdad que te da una presión extra de que tienes que ganar ya".

"Y esto en Fórmula 1 es difícil, por lo tanto, un toque de realismo y de tranquilidad, de paciencia, de que esto es un camino largo, que no va a ser fácil, pero que sí tenemos todos los ingredientes, como decías, y que estamos en un sitio espectacular", dice el expiloto español.

Hay mucha ilusión en la fábrica de Silverstone: "Estamos además con todas las personalidades que están llegando, con todo, pues con Honda, con Aramco, con Balboline, con Adrian Newey, que también está aquí, ¿no? Que lo he visto entrar. Pues bueno, pues es ilusionante, por lo menos".

El coche verde se pondrá en pista en Bahréin ya con los colores verdes a partir de este miércoles. Es Lance Stroll el primero que va a rodar. Para ver a Fernando Alonso habrá que esperar a la jornada del jueves.

Son tres días de test esta semana que serán muy importantes para la escudería verde. Porque llegaron muy justos para Barcelona y las verdaderas pruebas llegan ahora en Bahréin.