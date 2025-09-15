El 'rookie' de la Fórmula 1 que se rinde a Lewis Hamilton: "Es el tipo de persona..."

Oliver Bearman, piloto de Haas, alaba al británico y a su actitud que ha tenido con él durante sus primeras carreras en la Fórmula 1.

"Esta gente que ha estado en lo más alto..."

Lewis Hamilton está viviendo una de las temporadas más complicadas de su carrera. El heptacampeón del mundo consiguió cumplir su sueño de convertirse en piloto de Ferrari esta temporada. Las predicciones le colocaban luchando por victorias, incluso por el Mundial junto a los McLaren.

Sin embargo, la realidad del británico ha sido bien distinta. Sin complicidad con el coche y sin confianza en sí mismo, Hamilton ha firmado resultados muy mediocres tanto en clasificación como en carrera, dónde no consigue encontrar ni el ritmo ni la velocidad.

Aún así, parece que el comportamiento de Lewis sigue siendo muy ejemplar. Al menos si se tienen en cuenta las palabras de Oliver Bearman, piloto de Haas, que ha desvelado cómo es Hamilton en el 'paddock': "Siendo sincero, es uno de los pilotos más amables y acogedores de la parrilla".

"Recuerdo que después de mi primera carrera se portó increíblemente bien conmigo y, a veces, nos vemos en las vueltas de exhibición y cosas así, y siempre es muy amable y accesible, un verdadero ejemplo a seguir para los pilotos jóvenes", reconoce el inglés en unas declaraciones para 'Sky Sports'.

Bearman va incluso más allá: "Es el tipo de persona que deberías ser, porque me puedo imaginar llegar a este deporte y todo este tipo de gente que han estado en lo más alto ser prácticamente inaccesibles. Esto haría que fuese realmente difícil acomodarse dentro de la Fórmula 1, y ése no ha sido el caso en absoluto".