Responde el gran jefe de Ducati: ¿Se 'picó' Marc Márquez por los pitos de los fans de Rossi?

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, considera que tras lo visto en Misano "los 'tifosi' de Ducati van creciendo en apreciar más a Marc".

Tras su caída en la sprint del sábado, Marc Márquez tuvo que soportar algunos pitos, mofas y abucheos de parte de la afición italiana presente en Misano que, evidentemente, no olvidan su 'guerra' con Valentino Rossi.

Eso sí, el octocampeón no perdonó y salió al trazado de San Marino el domingo con el cuchillo entre los dientes y un claro objetivo: ganar en 'territorio Rossi'.

Tras su victoria en la carrera larga, a Claudio Domenicali, CEO de Ducati, le preguntaron si los pitos habían motivado al de Cervera.

"No creo, pienso que Marc es un deportista muy maduro, muy inteligente, sabe que la afición, alguna vez, puede ser muy fuerte", señaló.

Aun así, reconoce que hay gente que no olvida lo ocurrido con Rossi: "Estamos en Misano, que es un poco particular. Hay alguno que recuerda alguna cosa, pero ya el sábado vi a muchos contentísimos estando junto a él, con lo que los 'tifosi' italianos y los 'tifosi' de Ducati van creciendo en apreciar más a Marc".

"No creo que le haya motivado esto, sino que creo que le ha motivado el deseo de hacerlo bien", zanjó.