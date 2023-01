Red Bull no tuvo precisamente su mejor día en Brasil. No lo tuvo porque Max Verstappen decidió saltarse porque sí las órdenes de equipo en cuanto a Sergio Pérez, y al final todo les costó no poder celebrar un primer y un segundo puesto en el Mundial de Fórmula 1 de 2022.

Ahora, meses después, Christian Horner ha señalado al gran responsable de todo el caos que se vivió durante ese día, que derivó además en un tremendo ataque del azteca al neerlandés y que estuvo a punto de cargarse toda la fiesta del título de 'Mad Max'.

Y es que Verstappen, a quien Red Bull le dio el 'OK', para pasar a Pérez y atacar a los de arriba, no devolvió la sexta plaza al mexicano a pesar de que desde el muro le dijeron que de no ser capaz de adeltantar a Alonso debía hacerlo.

No fue así, y en Abu Dhabi finalmente Pérez no pudo obtener el resultado que le habría llevado a terminar por delante de Charles Leclerc en el Mundial.

Ahora, en palabras en 'Formula1.com', Horner aclara todo lo que pasó.

"Fue un error por nuestra parte"

"Nunca tuvimos en cuenta que podríamos ser sextos y séptimos en las últimas vueltas de Brasil. Fue un error por nuestra parte", cuenta.

Y explica: "Debimos haber pasado por todos los escenarios. Fue un error del equipo. Es una pena".

"Se discutió de manera rápida. Los pilotos fueron claros y honestos. A partir de ahí avanzamos como equipo, y la dinámica entre pilotos es muy buena", cuenta en palabras recogidas además en 'GPfans'.

"La temporada de Verstappen fue de otro planeta"

Horner, para terminar, saca pecho por Verstappen: "Su temporada pasada fue de otro planeta. No dejaremos que unas vueltas en Brasil definan todo".