Nico Hulkenberg estuvo cerca de tener asiento en la Fórmula 1 para esta temporada. El expiloto de equipos como Force India y Renault reconoce, en 'Ziggo Sport', que tuvo conversaciones serias con Red Bull para subirse a su coche en este 2021... pero que ahora prefiere no ver las carreras de los austriacos.

"Mejor no ver a Red Bull porque si no me pongo a llorar", dice, bromeando, el piloto alemán.

Hulkenberg reconoce que todo se fue al traste cuando Sergio Pérez, actuali piloto de Red Bull, ganó en el GP de Sakhir: "Hablé con ellos durante la segunda mitad del año... pero después Pérez comenzó a hacerlo muy bien y, cuando logró la victoria en Baréin, sabía que mi sueño se había terminado".

Ahora, Nico es piloto reserva de Aston Martin: "La cantidad de trabajo es pequeña, pero tendré algunas reuniones".

"Echo de menos las carreras, todavía vivo para ellas. Quiero volver, y quiero pilotar por muchos años", cuenta.

Y es que si no hay sitio en la F1, Hulkenberg afirma que estudiará otras opciones: "Si aquí no hay oportunidades, tendré que decidir".

