Mucho se espera de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Con las nuevas normas, los equipos que están tras Mercedes y Red Bull esperan poder alcanzarles y, por qué no, pelear ya no solo por victorias sino por algo más importante como, por ejemplo, el propio Mundial. Sin embargo, en la escudería alemana no lo tienen todo tan claro.

Y es que Toto Wolff considera que, a diferencia de lo que muchos creen, todo va a ser todavía más desigual. Al menos, que va a ser más desigual que un 2021 en el que vimos a un Williams pelear de tú a tú contra el Mercedes de Valtteri Bottas. Al final, accidente entre el finlandés y Russell.

"Cuando las reglas se mantienen un tiempo todo tiende a igualarse. Para los equipos que están arriba siempre hay menos ventaja, aún cuando se hacen grandes esfuerzos", afirma.

"Se volverá a abrir la brecha"

Para ejemplificarlo, nombra a la clasificación de Imola: "Es la dirección a la que deberíamos ir, pero en 2022 habrá otra situación diferente con una parrilla tremendamente distanciada".

"Se volverá a abrir la brecha, y puede que Mercedes no sea el líder, pero se volverá al punto de partida. Lo prometo", dice Wolff.

"Red Bull nos supera en todo"

Este 2021, de momento, Red Bull ha logrado lo que parecía imposible, que es superar a Mercedes. Y el mismo Toto lo confirma en sus declaraciones.

"Red Bull nos supera en todas las áreas del coche. Para superarles, primero tenemos que estar a la par. En Baréin, los dioses de las carreras nos bendijeron con la victoria, y sacamos lo máximo del coche para ganar", cuenta Wolff.

También pone a Hamilton en el lugar en el que se merece: "En la clasificación, Lewis logró dar una supervuelta para lograr la pole. Lo damos todo, porque Red Bull está por encima".

