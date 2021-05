Max Verstappen logró la vuelta rápida en Portimao en el último giro... pero la FIA se la retiró por exceder los límites de la pista. De nuevo el debate vuelve al primer plano.

Y desde Red Bull no se han mordido la lengua al respecto. Helmut Marko, directivo del equipo de las bebidas energéticas, se ha quejado amargamente por este tipo de sanciones.

"Es molesto...", fue su primera reacción cuando le preguntaron tras finalizar el GP de Portugal, donde Verstappen logró la segunda posición sin la vuelta rápida, que fue para Valtteri Bottas.

"Ahora hemos perdido la victoria, la vuelta rápida y la pole position. A la tercera va la vencida. Espero que sea el final. Algo tiene que cambiar. O estableces un límite con pianos o pones grava o haces algo. Si te sales, hay una penalización automática", afirmó en 'Sky'.

Y puso como ejemplo a Lando Norris: "Norris adelantó a Pérez, se salió con los cuatro neumáticos y no hubo consecuencias, así que no es consistente y no es competición cuando juegas con las reglas así".

Varias vueltas fueron anuladas durante la carrera por exceder los límites de la pista, algo que ya ocurrió en Baréin con circunstancias muy distintas: entonces Verstappen tuvo que dejar pasar a Lewis Hamilton. En Portimao 'solo' perdió la vuelta rápida, es decir, un punto.