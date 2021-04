"Quiero pilotar aquí de nuevo el año que viene". Así ha sido la contundente afirmación de Lewis Hamilton en la rueda de prensa previa a la disputa del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao.

Al heptacampeón del mundo de Fórmula 1 se le ha 'escapado' al ser preguntado por su test posterior a Imola con los neumáticos de 18 pulgadas de Pirelli.

"Quiero pilotar aquí de nuevo el año que viene, así que me gustaría ayudar a Pirelli a hacer un mejor producto", ha señalado el piloto británico.

La renovación de Lewis con Mercedes fue la más tardía del 'Gran Circo', prolongándose después del término de la temporada 2020.

Toto Wolff, jefe de la escudería de Brackley, aseguró que su intención en reunirse esta campaña de manera más calmada con Hamilton para rubricar un contrato con vistas al futuro, no solo a 2022 (tiene 36 años).

Paralelamente, el piloto con más Grandes Premios en su haber se ha referido a la estrecha rivalidad que mantienen con Red Bull, la cual se ha acrecentado este año: "Todavía están por delante de nosotros en términos de rendimiento. Estoy disfrutando esta batalla que estamos teniendo, está siendo emocionante, incluso la más desafiante".

A su vez, se ha referido al novedoso formato de las 'clasificaciones al sprint', que arrancarán esta temporada en F1 a modo de prueba: "Todavía no sé mucho al respecto. Siempre he dicho que algunas carreras deberían tener un formato diferente, especialmente en circuitos como Mónaco. Es un sitio bonito, pero no necesariamente una buena carrera. Así que creo que es bueno que estén experimentando. Ojalá aprendamos algo de eso".