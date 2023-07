Sergio Pérez está viviendo uno de sus peores estados de forma en Red Bull en cuanto a resultados. Y es precisamente por ello por lo que muchos dudan sobre si seguirá en la marca de las bebidas energéticas la próxima temporada.

Además, el accidente que 'Checo' tuvo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría no ha hecho más que alimentar dichos rumores. Algo que no ha gustado nada en Red Bull, ya que consideran que, a pesar de que es Max Verstappen el gran dominador, Sergio Pérez no lo está haciendo mal.

De ello ha hablado Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, a través de unas declaraciones recogidas por 'Motorsport', asegurando que el problema y la presión la meten los medios de comunicación.

"El problema es que ustedes (la prensa) dan cuerda a las cosas. Uno aquí en este negocio se puede ir a cero con bastante rapidez, así que él no es inmune a eso, y creo que ha respondido de la mejor manera posible, ha hablado en el circuito, ha hecho una gran actuación", comenta Horner.

"La Fórmula 1 es un negocio de presión, él lo sabe, ha estado el tiempo suficiente para conocer las presiones que hay en la Fórmula 1, y en Red Bull a veces son todavía mayores", añade.

Aún así, el británico también le dio un toque de atención: "Tiene que poner más énfasis en el sábado. Cuando lo consiga, estará en la Q3 cada fin de semana, y eso le dará confianza".