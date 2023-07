Tremendo detallazo el de Red Bull y Sergio Pérez en Hungría. Detallazo con un chaval. Con un niño y con su padre. Con un fan del mexicano que a buen seguro esperó a la prueba de Hungaroring como si del día de Navidad se tratase. Sí, hincha del azteca, un azteca que apenas duró cuatro minutos en los Libres 1 de la pista centroeuropea.

Y eso hizo que el chaval no pudiera evitar llorar. Al que su padre no podía consolar. Sí, su tristeza era visible, y las cámaras captaron el momento en que rompió en llanto al saber que no iba a ver más a Sergio Pérez sobre el asfalto húngaro.

Las redes hicieron su trabajo y viralizaron el momento. Y Red Bull se puso manos a la obra para localizar al chaval. Claro está lo hizo, y le dio un regalo que jamás podrá olvidar.

Le dio un día mágico. Uno que comenzó torcido para él pero que a buen seguro mantendrá siempre en su memoria. El equipo le dio un pase VIP para poder entrar al 'paddock', para vivir desde el mismo garaje del equipo austríaco los Libres 2.

Y para conocer, y estrechar la mano, a Sergio Pérez. Para poder charlar con su ídolo. Con el piloto al que había ido a ver y a saber si también por el cual es un fan más de la Fórmula 1.

Gran detalle del equipo Red Bull con el joven, y también de un piloto azteca que saboreó la amargura y también lo más dulce de ser parte del Gran Circo.