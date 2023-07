La temporada 2010 fue una de las temporadas más intensas, igualadas y polémicas de la Fórmula 1. Un año en el que el Mundial se decidió en la última carrera y que es conocido por momentos como el que se vivió en el GP de Alemania.

Una carrera de la que hoy se cumplen 13 años y que significó un antes y un después para las órdenes de equipo en la Fórmula 1. Esto se debe a que, por aquel entonces, los equipos no tenían permitido manipular las carreras ejerciendo órdenes sobre sus pilotos.

Sin embargo, en aquella ocasión Ferrari se saltó el reglamento y, de manera poco sutil, le pidió a Felipe Massa que dejara pasar a Fernando Alonso para que así el asturiano pudiera conseguir la victoria y volver a meter miedo en el Mundial.

Aquel mensaje de radio de su ingeniero fue: "So, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?". (Fernando es más rápido que tú. ¿Puedes confirmar que entiendes el mensaje?).

Un intercambio de posiciones con el que finalmente Ferrari logró un doblete en tierra de Sebastian Vettel, con Alonso a la cabeza. Algo que no sentó bien en Alemania y que provocó una de las ruedas de prensa más agresivas que se recuerdan.

Una conferencia de prensa en la que casi todas las preguntas eran dirigidas al piloto asturiano hasta tal punto que incluso Vettel, que fue tercero, preguntó si podía irse ya, dado que no había ninguna pregunta para él.

Hoy en día en la Fórmula 1 las órdenes de equipo sí que están permitidas, algo que permite a las escuderías una gran variedad de estrategias y de decisiones sin derivar en polémicas absurdas con la prensa. Eso sí, en aquella ocasión Ferrari tuvo que hacer frente a una multa de 100.000 euros.